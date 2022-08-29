В 12-ти районах Карелии энергетики проведут плановые ремонты ЛЭП и подстанций 

С 19 по 25 сентября АО «Прионежская сетевая компания» продолжит работы в рамках своей Ремонтной программы.

Специалисты компании предупреждают потребителей, что ремонтные работы невозможно вести без временных отключений электроэнергии и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 19 по 25 сентября временные отключения возможны:

Лоухский муниципальный район:

— 19 сентября с 11.00 до 15.00. Поселок Энгозеро: улица Советская. Здания поселковой администрации, магазина.

— 20 сентября с 11.00 до 15.00. Поселок Энгозеро: улица Лесная.

— 22 и 23 сентября с 11.00 до 16.00. Поселок Сосновый: улица Набережная.

— С 19 по 25 сентября с 8.00 до 17.00. Поселок Тунгозеро.

Калевальский национальный район:

— 22 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: дренажная и насосная станции.

— 22 сентября с 14.00 до 15.00. Поселок Боровой.

Кемский муниципальный район:

— 19 сентября с 9.00 до 12.00. Город Кемь: переулок Дорожный (дома 2, 4, 6, 8, 11).

— 19 сентября с 9.30 до 17.00. Поселок Панозеро: база отдыха «Остров».

— 19 сентября с 13.30 до 16.00. Поселок Гайжево: улицы Ломоносова (дома 10-42, 15, 17-47), Речная (дома 3-15), Пионерская (дома 6-18).

— 20 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улицы Портовая, Набережная, Поморская, Вокзальная, Советская, Пролетарская, 1-й Пятилетки, Комсомольская, Юбилейная (дома 4, 4-А корпус 1).

— 20 и 22 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Рабочеостровск: улица Юбилейная (дома 1, 5-27). Переулок Юбилейный (дом 1).

— 21 сентября с 15.00 до 16.00. Поселки Кривой Порог: улица Кольцевая, Авнепорог, Панозеро.

— 22 сентября с 10.00 до 12.00. Поселок Кузема: улицы Титова, Гагарина, Советской Армии, Лесная, Дачная, Приморская.

— 22 сентября с 12.30 до 13.30. Поселок Поньгома.

— 23 сентября с 9.00 до 12.00. Поселок Авнепорог: улица Советская (дома 1-43).

— 23 сентября с 13.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная. Здания средней школы, «Почты России», водозабора.

Кондопожский муниципальный район:

— 19 сентября с 9.00 до 12.00. Окрестности г. Кондопога: СОТы «Заря», «Надежда».

— 19 сентября с 13.30 до 17.00. Город Кондопога: улица Пролетарская (дома 16-18), Горького (дома 13, 15, 15-А).

— 20 сентября с 10.00 до 14.00. Город Кондопога: ГСК № 3.

— 21 сентября с 10.00 до 12.00. Деревня Янишполе: улицы Онежская, Школьная.

Медвежьегорский муниципальный район:

— 21 и 23 сентября с 9.00 до 16.00. Станция Вичка: улицы Терешковой, Нефтебазы, Лесная, Санаторная, Кожпром.

Муезерский муниципальный район:

— 19 и 20 с 10.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улицы Мира, Антикайннена, Молодой Гвардии. Переулок Муезерский.

— С 19 по 23 сентября с 15.00 до 19.00. Поселок Суккозеро.

— 21 и 22 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Ледмозеро: улица Лесная.

Олонецкий национальный район:

— 19 сентября с 10.00 до 13.00. Поселок Верхнеолонецкий: улица Октябрьская (дома 1-13, 20-40).

— 19 сентября с 13.00 до 16.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Школьная, Молодежная.

— 20 сентября с 10.00 до 14.00. Деревня Гушкала.

— 21 сентября с 10.00 до 15.00. Деревня Тукса: улица Центральная (дома 107-А — 129).

— 22 сентября с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Партизанская (дома 12-23), Заречная, Школьная, Набережная, Садовая (дома 2-А, 3, 4, 5, 8, 10), Интернациональная (дома 1-8), Луначарского, Комсомольская, Октябрьская (дома 3-А — 35), Лесная, Новая, Ключевая, Буденного (дома 4-55), Зеленая. ул. Майская (дома 12-17), Станция Олонец, Светлая. Переулки Набережный, Новый, Буденного.

— 23 сентября с 10.00 до 14.00. Деревня Речная Сельга: улицы Школьная, Садовая.

Питкярантский муниципальный район:

— С 20 по 23 сентября с 10.00 до 16.00. Поселок Харлу: улицы Главное шоссе, Школьная (обе частично).

Прионежский муниципальный район:

— 19 сентября с 13.00 до 15.00. Село Деревянное: улица Набережная (частично).

— 19 и 20 сентября с 9.00 до 16.00. Местечко Сургуба: СОТ «Природа».

— С 19 по 23 сентября с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия». Местечко Елчезеро.

— 20 и 21 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Шуйская Чупа.

— 21 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Уя.

— 21 и 22 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Верховье: «Карельская деревня», СТ «Верховье-2».

— 23 сентября с 10.00 до 13.00. Местечко Сургуба; местечко Урозеро; деревня Намоево; деревня Порожки.

Пряжинский национальный район:

19 и 20 сентября с 10.00 до 16.00. Деревня Виданы: улица Антушевская.

— 23 сентября с 10.00 до 13.00. Поселок Чална (частично); Деревни Нижние Виданы, Верхние Виданы; станция Падозеро; местечко Падозеро: 33 км, 28 км.

— С 19 по 23 сентября с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Заводская (ТП-105), Шоссейная, Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Зеленый, Юбилейный, Виданский.

Сегежский муниципальный район:

— 20 и 22 сентября с 9.00 до 16.00. Окрестности г. Сегежа: СОТы «Зимний», «Колосок», «Ранта», «Бытовик», «Сосновый бор», «Рябина», «Брусника».

— 21 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Надвоицы: улица Железнодорожная.

— 22 и 23 сентября с 9.00 до 16.00. Поселок Лососий Порог: СНТ «Майгуба-1».

Сортавальский муниципальный район:

— 19 сентября с 6.00 до 16.00. Поселок Рускеала.

— 20 сентября с 9.00 до 16.00. Город Сортавала: Совхозное шоссе (частично).