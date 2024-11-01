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В 200 раз быстрее пули: ливни сияющих метеоров можно наблюдать с 6 ноября и до конца месяца

Новости. Общество
12:30, 06 Ноября 2024
фото: © almir1968 / istockphoto

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Самый зрелищный метеорный поток Леонид с 6 по 30 ноября подарит шанс увидеть «падающие звезды».

Леониды – один из самых выдающихся метеорных потоков года: на пике они производят до 20 метеоров в час. Кроме того, это один из немногих метеорных потоков, имеющих регулярные всплески активности - раз в 33 года, пишет сайт Star Walk. 

Леониды – это ежегодный метеорный поток, пик которого приходится на середину ноября. Он относится к метеорным потокам высокой интенсивности, которые легко могут наблюдать даже неопытные охотники за метеорами. Родительским телом Леонид является комета Темпеля-Туттля. Их радиант находится в созвездии Льва – с Земли кажется, что метеоры «вылетают» из этого созвездия.

Метеоры Леонид очень быстрые. Сияющий метеор этого потока движется по небу со скоростью в 200 раз превышающей пулю, оставляя за собой длинный хвост зелено-голубого цвета. Его шлейф может оставаться в воздухе в виде огромного кольца дыма на пять или более минут.

Ожидается, что в во время пика Леонид 16-17 ноября можно будет наблюдать до 15-20 метеоров в час. Однако условия для наблюдений в этом году не очень благоприятные: пик метеорного потока приходится на полнолуние, так что большинство метеоров затеряются в лунном свете. Чтобы увидеть хотя бы несколько метеоров, специалисты советуют начать наблюдения, когда Луна еще низко у горизонта или скрыта за каким-нибудь деревом или зданием.

В 2024 году метеорный поток достигнет наибольшей активности около 7.00 по московскому времени 17 ноября. Также можно понаблюдать за Леонидами 14 ноября с 19.37 МСК  или ночью 20 ноября, с 02.53 до 03.54 МСК. Исследователи Международной метеорной организации предполагают, что активность метеорного потока в эти дни усилится. Хотя точно неизвестно, сколько метеоров в час можно ожидать в эти дни.

Лучше держать в поле зрения как можно большую часть ночного неба. Метеоры, летящие дальше от радианта, будут иметь более длинные хвосты. 

Леониды, без сомнения, один из самых зрелищных метеорных потоков, когда-либо наблюдавшихся. Хотя обычно они не так эффектны, во времена всплесков Леониды способны вызвать настоящие метеорные «ливни». 

 

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