В 2021 году лесные платежи в бюджет Карелии превысили миллиард рублей

Поступления платы на пользование карельскими лесами выросли на 11%.

В 2021 году в бюджет Карелии поступило 1 миллиард 121 миллион 158 тысяч рублей в качестве платы за пользование лесным фондом. В сравнении с предыдущим годом объем лесных платежей в карельскую казну вырос на 11%.

При этом, как следует из данных республиканского министерства финансов, расходы регионального бюджета на лесное хозяйство составили в прошлом году 1 миллиард 60 миллионов 731 тысячу рублей. В сравнении с 2020 годом эти ассигнования увеличились на 4%.