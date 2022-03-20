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В 2021 году оборот торгового эквайринга СберБанка на Северо-Западе достиг 176 млрд рублей

Новости. Общество
13:03, 21 Марта 2022
фото: © Сбербанк

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По итогам 2021 года оборот торгового эквайринга Северо-Западного банка ПАО Сбербанк вырос на 24% и достиг 176 млрд рублей.

Количество торгово-сервисных точек, оборудованных терминалами для приёма банковских карт с эквайрингом Сбера, увеличилось по СЗФО почти на 10 процентов.

Более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос и оборот интернет-эквайринга — до 13 млрд рублей. Из них около 1 млрд рублей — это платежи, совершенные через SberPay.

«Сбербанк предлагает своим клиентом новый и безопасный способ покупок в интернете. При оплате через SberPay клиенту не нужно вводить реквизиты своей банковской карты. Оплата происходит с помощью мобильного приложения СберБанк Онлайн, а, значит, данные максимально защищены», — отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Наиболее динамичными на Северо-Западе по обороту интернет-эквайринга остаются сферы фудритейла (трехкратный прирост по отношению к 2020 году), электроника и товары для дома. Через терминалы эквайринга чаще всего покупают товары в супермаркетах, а также магазинах электроники и товаров для дома.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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