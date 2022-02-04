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В 2021 году площадь лесовосстановления Segezha Group увеличилась на 20%

Новости. Общество
16:41, 07 Февраля 2022
фото: © Segezha Group

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В 2021 году Segezha Group восстановила лес на территории 34,8 тыс. га. Работы идут в соответствии с проектами освоения лесов, прошедшими государственную экспертизу.

Так, с мая по ноябрь прошлого года Segezha Group восстановила лес в Красноярском крае (15,8 тыс. га), в Республике Карелия (8,2 тыс. га), в Вологодской (5,1 тыс. га), Архангельской (4,3 тыс. га) и Кировской (1,3 тыс. га) областях.

По разным породам древесины цикл оборота рубки и воспроизводства лесов длится от 60 до 120 лет. Этот аспект учитывается в программах лесовосстановления холдинга — здесь и агротехнический уход, и просветление лесопосадок. На каждом этапе учитывается необходимость сохранения биоразнообразия, водных, почвенных и уникальных природных ландшафтов, внесенных в категорию защитных лесов.

«По сравнению с 2020 года площадь лесовосстановления выросла почти на 20%. Фактические затраты на лесовосстановление в 2021 году составили более 140 млн рублей. Холдинг осуществляет 100%-е лесовосстановление по отношению к объемам лесозаготовок предыдущего года.

В этом апреле также состоится первая закладка семян в  нашем лесопитомнике в городе Шарья Костромской области. Таким образом мы сможем полностью обеспечить себя сеянцами с закрытой корневой системой при ведении лесовосстановительных работ в европейской части России.  Инвестиции в этот проект — более 70 млн рублей. Планируемый объем производства — 4 млн сеянцев в год.

Увеличение площади лесовосстановления — среди наших перспективных климатических проектов. Их практическая реализация зависит во многом от готовности российской нормативно-правовой базы и корреляции с требованиями международных систем валидации и верификации. Уверен, что возможность воплощать в жизнь такие проекты внесет ощутимый вклад в увеличение объемов поглощений и сокращение эмиссий парниковых газов по стране в целом», — говорит Михаил Шамолин, президент Segezha Group.

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