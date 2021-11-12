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В 2022 году Карелия получит на охрану лесов от пожаров почти 317 миллионов рублей

Новости. Экономика
15:38, 12 Ноября 2021
фото: ©Ирина Меркова / Столица на Онего

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В пожароопасный сезон республиканские власти намерены сформировать группировку из более чем 400 человек.

Федеральные власти увеличили ассигнования на борьбу с лесными пожарами в 2022 году, и Карелия получит на эти цели дополнительные средства. Об этом заявил первый заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин на заседании профильного комитета карельского парламента, который подвел итоги минувшего пожароопасного сезона.   

«Сумма на охрану лесов от пожаров, которой мы будем располагать в следующем году, кратно увеличена и будет составлять 316,8 миллиона рублей, – рассказал Алексей Щепин. – В соответствии с нормативами на территории Карелии должно быть 150 человек парашютно-десантной службы и 120 человек лесных пожарных. Мы сейчас формируем штатное расписание, и, исходя из нашего проекта штатного расписания, в целом группировка, которая будет создана в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов, будет составлять более 400 человек. Если до сегодняшнего дня у нас в наземной составляющей были временные работники, которых нанимали на пожароопасный сезон, то в следующем году мы планируем и руководителей тушения, и водителей, и трактористов, и старших групп ввести в основной состав, чтобы это были люди круглогодичного содержания».

Как признал сам заместитель министра, изначально выделенных Карелии средств в 2021 году – 146 миллионов рублей – оказалось недостаточно, и когда в республике запылали тысячи гектаров тайги и болот, федеральному центру пришлось направлять в регион и дополнительные ассигнования, и пожарные подразделения. В итоге, по словам Алексея Щепина, общие затраты на охрану карельских лесов от пожаров достигли в уходящем году 250 миллионов.

Читайте подробнее в статье «Из расчета средней горимости».  

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Комментарии

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Alexei Chablin
2021-11-12 17:53:32
Сначала развалили всю лесоохрану, теперь будем создавать заново. Поганой метлой бы таких начальников в народное хозяйство.
карел
2021-11-12 17:35:15
Почему судимые работают на гоч. службе ? Законы РФ карелам не писаны ?
David.
2021-11-12 17:06:21
Сказочный распил можно организовать.
кир
2021-11-12 15:42:43
Всё перед Москвой пресмыкаетесь?
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