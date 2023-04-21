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В 2023 году «ПКС-Водоканал» реконструировали более 5 км сетей в Октябрьском районе

Новости. Общество
14:40, 20 Июня 2023
фото: © «ПКС-Водоканал»

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Первоочередная задача компании - увеличить пропускную способность существующих сетей водоснабжения и водоотведения.

За первые пять месяцев 2023 года АО «ПКС-Водоканал» вместе с подрядной организацией ООО «УМР КСМ» построили около 4 км сетей водоснабжения и почти 1,1 км канализации в районе Октябрьского проспекта и улицы Калинина.

«При реализации проекта комплексного развития Октябрьского района в первую очередь нам необходимо увеличить пропускную способность существующих сетей водоснабжения и водоотведения. Новые коммуникации, установленные на замену сетям 60-70-х годов прошлого столетия, позволят обеспечить бесперебойное водоснабжение и водоотведение жилых домов и инфраструктуры после интенсивной застройки района», – подчеркнул заместитель технического директора по развитию и инвестициям АО «ПКС-Водоканал» Арсений Анохов.

Зимой и весной строители работали на улицах Московская, Мурманская, Краснофлотская и Мелентьевой. В конце мая приступили к перекладке водопровода от ул. Московская и реконструкции напорной канализации на улицах Варламова – Калинина – Лыжная. Участок длиной чуть менее 4 км и диаметром 700 мм считается в Петрозаводске одним из самых протяженных и загруженных.

В районе ул. Калинина специалисты уже проложили более 150 м напорной канализации. Начали работу и на ул. Московская, где предстоит построить 360 м водопровода диаметром более 600 мм. Для того, чтобы не перекрывать значительный участок дороги при монтаже трубопровода столь большого диаметра, строители прокладывают коммуникации без разрытия грунта с помощью метода горизонтально-направленного бурения.

Также летом компании завершают благоустройство объектов, реконструкцию которых выполнили еще зимой. После строительства сетей на ул. Мелентьевой подготовили к асфальтированию тротуары. Еще ко Дню Победы благоустроили парк Победы на ул. Московская. В случае, если в сквере после дождей и наступления теплой погоды просядет почва, специалисты вновь выполнят работы по планировке и озеленению территории.

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