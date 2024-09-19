В 2023 году турфирмы Карелии продали путевок на 2,8 миллиарда рублей

Всего в минувшем году, по данным Карелиястата, в республике работало 136 турфирм.

В Карелиястате привели данные по работе туристических фирм Карелии за 2023 год. Выяснилось, что за год турфирмы продали 36.6 тысячи путёвок на 2.8 миллиарда рублей, а в среднем стоимость турпакета составила 76.1 тысячи рублей.

Всего в республике в 2023 году работало 136 турфирм. При этом большинство из них, 59.5%, были турагентами, то есть, продавали готовые путевки. Лишь 15.4% занимались туроператорской деятельностью и создавали туристические продукты, еще 25% совмещали функции туроператора и турагента.

Всего в Карелии услугами турфирм в минувшем году воспользовались более 96.4 тысячи человек, не считая однодневных посетителей-экскурсантов. Количество организованных туристов, по сравнению с 2022 годом, выросло на 22.3%, или 17.6 тысячи человек.