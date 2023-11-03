В 2024 году два музея Карелии благодаря господдержке получат современное оборудование

Министерство культуры РФ объявило победителей конкурсного отбора, которые получат субсидию на техническое оснащение музеев в 2024 году.

В их число вошли два музея из Карелии: Питкярантский городской краеведческий музей имени В.Ф. Себина и Музейный Центр г. Сегежи, сообщает пресс-служба правительства.

В 2024 году учреждения закупят новое оборудование, которое отвечает требованиям модельного стандарта музеев. Обновлённая материально-техническая база облегчит работу по сохранению ценных экспонатов, сделает выставки более интерактивными и привлекательными для посетителей.

- Благодаря поддержке нацпроекта наш музей станет современнее. Мы получим новое экспозиционное оборудование и оборудование для хранения фондов. Это позволит знакомить посетителей с большим количеством экспонатов, в том числе показывать предметы, которые требуют специальных условий хранения на выставке. Сегодня наш фонд насчитывает 9657 единиц хранения, – рассказал директор Питкярантского городского краеведческого музея Дмитрий Трошин.

Напомним, что в 2023 году благодаря нацпроекту «Культура» новое оборудование уже получили четыре музея: Региональный музей Северного Приладожья, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Музей Кондопожского края и Медвежьегорский районный музей.