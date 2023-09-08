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В 2024 году в Карелии планируют запустить новую ГЭС

Новости. Общество
12:25, 11 Сентября 2023
фото: Министерство экономического развития Карелии

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Российское оборудование для Сегозерской ГЭС уже на складах.

«Эн+» введет в работу Сегозерскую малую ГЭС в 2024 году, сообщил журналистам операционный директор компании Михаил Хардиков. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что для ГЭС используется российское оборудование, которое уже поставлено на склад компании.

«В следующем году должны ввести, строительство ведется активно. В ближайший месяц перейдем к бетонным работам. Поставщик оборудования — российская компания. Оборудование у нас уже на складе», — сказал Хардиков.

Соглашение о сотрудничестве властей Карелии с En+ Group было заключено в июле 2020 года. Инвестор намерен вложить в строительство нового энергетического объекта 1,4 млрд рублей.

Работы в Сегежском районе начались осенью 2020 года, запуск ГЭС изначально планировалось произвести в конце 2022 года, позднее сообщалось о переносе ввода на 2023 год. Сегозерская ГЭС строится на левом берегу истока реки Сегежа, планируемая мощность — 8,1 МВт.

Ранее глава Минэка Карелии рассказал о продолжении строительства Сегозерской ГЭС, несмотря на трудности.

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