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В 2024 году в уведомление на уплату имущественных налогов впервые включен налог на доходы от банковских вкладов

Новости. Общество
15:45, 11 Октября 2024
фото: ФНС РФ

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Порядок исчисления процентных доходов по депозитам разъяснила руководитель УФНС по РК Инна Кравченко.

В этом году граждане впервые получили в налоговом уведомлении кроме расчета земельного, транспортного налогов и налога на имущество расчет НДФЛ с доходов, полученных в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках.

Порядок исчисления процентных доходов по депозитам разъяснила руководитель УФНС по РК Инна Кравченко на брифинге с представителями СМИ в Правительстве Карелии.

«Всего в республике в текущем году налоговое уведомление с разделом НДФЛ с процентными доходами получили 5830 налогоплательщиков с начисленной к уплате суммой в размере 195 миллионов 535 тысяч рублей», - сообщила Инна Кравченко.

Это касается не всех граждан с процентными доходами. Налог исчисляется не с полной суммы вклада, который считается «имуществом» вкладчика, а только с процентов – то есть, с дохода, и не с полной суммы, а только в части превышения установленного лимита.

«НДФЛ облагается общая годовая сумма процентного дохода за минусом необлагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой ставки Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в календарном году. В 2023 году это было 15%», - уточнила Инна Кравченко.

Таким образом, необлагаемый доход - это 150 тысяч рублей (1 млн рублей * 15%), а налогом облагается только сумма процентов по всем вкладам гражданина за 2023 год, которая превысила этот лимит.

Например, в 2023 году гражданин по одному вкладу и одному накопительному счету получил доход 200 тыс. рублей. Таким образом, под налогообложение попадает сумма 50 тыс. рублей. НДФЛ по ставке 13% составит 6500 рублей. Если cовокупный годовой доход налогоплательщика превышает 5 млн рублей, то ставка по НДФЛ составит 15% (7500 рублей). А если доход по вкладам не превысил 150 тыс. рублей, то и налоговой обязанности не возникает – налог не начисляется.

От налогоплательщика не требуется самостоятельного расчета. Налоговые органы получают необходимую информацию от банков и Агентства по страхованию вкладов, после чего рассчитывают сумму налога.

На включенный в уведомление налог с дохода по вкладам распространен такой же срок уплаты, как и на имущественные налоги – не позднее 2 декабря.

Инна Кравченко отметила, что налог в его действующей редакции введен еще в 2021 году, но в рамках поддержки граждан действовал временный мораторий, и доходы в виде процентов по банковским вкладам (остаткам на счетах), полученные в 2021 и 2022 годах, не облагались НДФЛ.

«Процентные доходы, полученные в 2023 году, уже подлежат налогообложению и входят в налоговое уведомление в 2024 году», - рассказала руководитель УФНС по РК.

Отметим, что при определении дохода по банковским вкладам не учитываются проценты по эскроу-счетам и по вкладам в российской валюте со ставкой не более 1% в течение всего года. Доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического получения доходов в виде процентов.

 

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