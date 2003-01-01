В 2025 году пожизненные сроки получило рекордное количество человек в России

В РФ в 2025 году к пожизненным срокам приговорили 100 человек.

За январь–ноябрь 2025 года российские суды назначили пожизненное лишение свободы 100 людям, сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд.

Это самый высокий показатель за последние минимум 20 лет. До этого наибольшее число приговоренных к пожизненному заключению было в 2005 и 2012 годах — тогда на пожизненное осудили по 84 человека. Всего с 2005 года к пожизненному заключению приговорили 1316 человек.

В последние несколько лет список преступлений, за которые могут назначить пожизненное заключение, расширили, в частности, пожизненное лишение свободы стало грозить за госизмену, организацию теракта и вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.

Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, лицам, совершившим преступление до наступления 18 лет, и мужчинам, которые к моменту вынесения приговора достигли 65 лет.