Более 650 жителей Карелии получили спортивные разряды в 2025 году

В этом году уже 667 жителей Карелии получили спортивные разряды. Из них: первый разряд 505 человек, кандидата в мастера спорта 162 человека.

Как сообщило Минобразования и спорта Карелии, на Петрозаводск приходится более половины из числа тех, кому присудили звание (388 человек). На втором месте Кондопога (44 человека) и на третьем Медвежьегорск (14 человек).

Самыми популярными видами спорта из выборки оказались: лыжные гонки, где разряд получили 102 человека, футбол — 76 человек, художественная гимнастика — 76 человек.

Достигать высоких результатов спортсменам помогают тренеры, федерации и государственная поддержка, которая обеспечивает подготовку по федеральным стандартам.

Напомним, по данным Центра спортивной подготовки, в 2024 году в Карелии 803 спортсменам были присвоены массовые спортивные разряды: 251 человек выполнил норматив кандидата в мастера спорта и еще 552 спортсмена — первый спортивный разряд.