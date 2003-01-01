В 2025 году в Карелии отмечено снижение промышленного производства в ключевых секторах экономики

В 2025 году в экономике наблюдалось общее снижение промышленного производства. Наиболее значительное падение зафиксировано в обрабатывающих производствах.

Карелиястат сегодня, 9 февраля, опубликовал итоговые данные индекса промышленного производства за 2025 год. Он составил 94,5%, что на 4,3 пункта ниже 2024 года. Наиболее значительное падение зафиксировано в обрабатывающих производствах, где объёмы упали на 9,5%.

Ряд производств столкнулся с серьёзным спадом. Наиболее заметное сокращение произошло в выпуске бумажных мешков и сумок — на 18%, гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства — на 17,1%, а также сборных строительных блоков из цемента и бетона — на 11,4%. Производство электроэнергии снизилось на 10,5%, пластмассовых дверных блоков — на 8,4%, мебели — на 3,9%, газетной бумаги — на 3,6%, пара и горячей воды — на 3,2%, лесоматериалов — на 0,5%.

Также сократилась деятельность в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха — на 7,6%. Незначительное снижение на 1,6% отмечено в области водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов, а добыча полезных ископаемых сократилась на 0,7%.

Однако некоторые отрасли показали положительную динамику. Так, существенно увеличилось производство конструкций и деталей из чёрных металлов — в 2,7 раза. Рост производства также зафиксирован в выпуске гранул, крошки и порошка, гальки и гравия — на 28,5%, топливных пеллет — на 20,5%, природных песков — на 8,9%, готового бетона — на 3,6%, топливной щепы — на 1,4%, пластмассовых оконных блоков — на 0,9% и технологической щепы — на 0,6%.

В пищевой промышленности ситуация также оказалась неоднозначной. Выросло производство сыров — на 12,6%, мясных полуфабрикатов — на 6,5%, сливочного масла — на 4,5% и молока — на 1,3%. Однако значительное сокращение коснулось продукции из рыбы свежей и мороженой — на 30,9%, рыбы консервированной и икры — на 17,4%, плодоовощных консервов — на 15,3%, кондитерских изделий — на 11,4%, колбасных изделий — на 8,6%, хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 8,1%, крупы — на 5% и минеральной воды — на 2,1%.

Эксперты отмечают, что данные изменения отражают структурные сдвиги в промышленности и влияние как внутренних, так и внешних экономических факторов.

