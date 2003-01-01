В 2026 году индексация пенсий в России может стать выше уровня инфляции

В Госдуме рассказали, в какие даты ожидать повышения регулярных денежных выплат.

1 февраля и 1 апреля 2026 года российским пенсионерам увеличат размер страховых выплат, причём вторая индексация может превысить уровень фактической инфляции, заявил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, масштабы корректировок будут зависеть от возможностей бюджета Социального фонда страны.

— Обращаю внимание, что теперь индексация касается и работающих пенсионеров тоже, — отметил собеседник агентства.

Кроме того, 1 апреля ожидается также рост социальных выплат.

Напомним, 1 октября текущего года пенсии повысят гражданам старше 80 лет, бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.