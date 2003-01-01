В 2026 году индексацию тарифов будут проводить осенью, а не летом

Индексация тарифов на газ, электроэнергию и коммунальные услуги в 2026 году будет произведена с 1 октября, а не с 1 июля, как было ранее.

Такие сроки предусмотрены макропрогнозом на 2025–2028 годы, внесенным Минэкономразвития в правительство и рассмотренном в среду на заседании кабинета министров, сообщает «Интерфакс».

Размер индексации совокупного платежа граждан за услуги ЖКХ 2026 году составит 9,9%. В 2027-м предусмотрено повышение на 8,7%, в 2028 году — на 7,1%. При этом в 2027–2028 годах индексация запланирована на июль. Электроэнергия в 2026 году подорожает на 11,3%, в 2027 и 2028 годах — на 8,6% и 9,1% соответственно.

Напомним, что с 1 июля 2025 года цены на коммунальные услуги выросли примерно на 11,9%. В Карелии рост в среднем составил 10,2%. Подорожали газ, электричество, вода и отопление. В Карелии розничные цены на сжиженный газ утверждены с ростом 10,2%, розничные цены на природный газ утверждены с ростом 9,3% (рост с 7,08 руб. до 7,74 руб.). Тарифы на тепло-, водоснабжение и водоотведение устанавливаются отдельно для каждой ресурсоснабжающей организации, однако, в среднем рост тарифов с 1 июля для населения республики составит: на тепловую энергию — на 9,0%, на питьевую воду — на 11,8%, на водоотведение — на 11,3%.

Госкомитет по ценам и тарифам Карелии ранее сообщал, что индексация тарифов призвана компенсировать ресурсоснабжающим организациям рост производственных расходов, налоговых отчислений и инфляции. При этом комитет предпринимает вместе с правительством усилия, чтобы стоимость электроэнергии в республики оставалась одной из самых низких в Северо-Западном федеральном округе.