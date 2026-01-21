В 2026 году лекарства начнут отпускать через «Почту России»

Законопроект, позволяющий получать лекарственные препараты через отделения «Почты России», может быть принят до конца января 2026 года.

Документ, упрощающий доступ к медикаментам в отдалённых населённых пунктах, уже внесён в Правительство РФ и согласован, сообщает ТАСС со ссылкой на слова, сказанные министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным.



Он рассказал, что инициатива относится к внедрению передвижных аптек и использование инфраструктуры «Почты России» для доставки лекарств, прежде всего в отдалённые и малонаселённые пункты.



Проект федерального закона уже принят Государственной Думой в первом чтении. Ожидается, что он будет рассмотрен и во втором чтении.



По словам министра, необходимый для запуска механизма проект постановления Правительства «согласован всеми» и внесён на рассмотрение. Его окончательное утверждение ожидается в ближайшие дни:



— Я думаю, что до конца января вопрос уже будет у нас решён, — заявил Михаил Мурашко, отвечая на вопрос о сроках.

Инициатива направлена на повышение доступности лекарственного обеспечения для граждан, проживающих в районах со слабо развитой аптечной сетью. Пилотные проекты по отпуску лекарств через почтовые отделения уже тестировались в ряде регионов страны.

Ранее мы сообщали, что продажи зарубежных лекарств в России продлены до конца 2027 года.