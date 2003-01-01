В 2026 году МРОТ россиян может увеличиться на 20%

С 1 января следующего года ожидается повышение минимального размера оплаты труда.

С 1 января 2026 года МРОТ в России может вырасти на 20%, заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

— Исходя из обсуждений и поставленной президентом задачи по увеличению минимального размера оплаты труда, предполагаю, что МРОТ будет проиндексирован примерно на 20%. Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции, — отметил он.

Напомним, в 2025 году МРОТ в нашей стране составляет 22440 рублей за вычетом НДФЛ, в Карелии — от 37026 рублей до 49368 рублей (в зависимости от района).