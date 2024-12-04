В 2026 году начнется реконструкция одного из стадионов в Петрозаводске

Стадион «Спартак» в Петрозаводске ожидает масштабная реконструкция.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков сообщил о решении разбить реконструкцию центрального многофункционального легкоатлетического стадиона «Спартак» на несколько этапов, передали журналисты ТАСС. Это позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы и ускорить процесс обновления спортивного объекта.

«Мы посмотрим еще раз проект, постараемся разбить его на этапы, потому что сложно сегодня сразу технически, в строительных смыслах, в денежным выражениях претендовать на всю сумму сразу, поэтому будем действовать поэтапно», — заявил глава республики.

Первый этап реконструкции планируется начать уже в 2026 году. А после завершения всех этапов реконструкции стадион «Спартак» станет многофункциональным спортивным комплексом, способным принимать соревнования различного уровня.

Журналисты ТАСС напомнили, что ранее озвучивалась сумма в 6 млрд рублей, необходимая для полной реконструкции стадиона. Новый спортивный объект будет включать в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки, новые залы для тренировок в подтрибунных помещениях, раздевалки, сервисные помещения, крытый тренировочный зал для легкой атлетики, еще один тренажерный зал, трибуны вместимостью в 8 тыс. мест, помещение для прессы, комментаторов, два универсальных зала с трибунами на 500 мест.