В 2026 году программа диспансеризации в России будет дополнена новыми обследованиями

В 2026 году диспансеризация включит в себя обследования на вирусные гепатиты и диагностику репродуктивного здоровья, а также усиленную доступность для мало подвижных граждан.

Теперь в перечень обязательных исследований войдёт тестирование на антитела к вирусу гепатита C для граждан от 25 лет (один раз в 10 лет), а для женщин соответствующих возрастных групп добавятся обследования на вирус папилломы человека (ВПЧ) и жидкостная цитология, сообщает «Известия».

Для обслуживания маломобильных граждан будет осуществляться выезд медиков на дом или организация транспортировки в медучреждение.

Право на бесплатное обследование имеют все граждане РФ, застрахованные в системе ОМС:

— Лица от 18 до 39 лет — раз в три года;

— Граждане 40 лет и старше — ежегодно;

— Те, кто не попадает в возрастные группы текущего года, могут пройти профилактический осмотр.

Диспансеризация состоит из двух этапов:

— Первый предполагает сбор анамнеза и факторов риска, общий клинический осмотр, замеры антропометрических показателей (рост, вес, индекс массы тела, окружность талии), измерение артериального давления, исследование уровня глюкозы и липидного профиля, при необходимости — общий анализ крови (обычно у лиц старше 40 лет).

— Второй, углублённый этап назначается по показаниям и включает консультации узких специалистов, дополнительные исследования (онкообследования, УЗИ и др.).

Для прохождения потребуются паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Записаться можно через регистратуру поликлиники, портал «Госуслуги» или региональные сервисы здравоохранения, чтобы получить маршрутный лист и расписание процедур первого этапа.

Анализы сдаются натощак, накануне рекомендуется избегать физических нагрузок и приёма алкоголя.

Цель обновлённой программы: раннее выявление заболеваний и факторов риска, позволяющее переходить от лечения уже наступившего события к его профилактике.

