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В 29 населенных пунктах Карелии улучшили качество связи и быстрого интернета Tele2

Новости. Общество
15:43, 21 Февраля 2022
фото: © Теле2

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подвел итоги развития инфраструктуры связи в Карелии за 2021 год.

Компания увеличила число базовых станций в регионе на 25%. Высокоскоростной мобильный интернет улучшили в 29 населенных пунктах республики.

Количество активных интернет-пользователей в Карелии растет с каждым кварталом. За 2021 год прирост трафика в сетях 4G составил свыше 30%. С ростом востребованности различных цифровых сервисов Tele2 расширяет возможности сети. В прошлом году компания инвестировала более 150 млн рублей в развитие зоны охвата и емкости сети в регионе. Инфраструктуру 4G-сети за отчетный период увеличили на 25%.

Tele2 расширила емкость сети и увеличила зону покрытия в спальных кварталах Петрозаводска. Районы Октябрьский, Соломенное, Первомайский, Ключевая и Перевалка получили новое качество высокоскоростного мобильного интернета, который многим людям может заменить проводной доступ в сеть. Аналогичные работы провели в Медвежьегорске, Олонце, Костомукше, Сегеже, Кондопоге, Сортавале.

В течение года Tele2 делала акцент не только на трафиковых местах в городах и крупных населенных пунктах. Современная мобильная связь и скоростной интернет пришли в село Реболы, где проживает менее тысячи человек. Компания Tele2 стала первым мобильным оператором, который построил здесь инфраструктуру мобильной связи. Стабильная голосовая связь и быстрый интернет также появились в населенных пунктах Верховье, Рыпушкалицы, Ильинское, Ведлозеро, Шелтозеро, Деревянное, Тулгуба, Святозеро, Заозерье, Лососинное, Эссойла, Шуя и других.

Оператор построил базовые станции в крупных СНТ: «Монтажник-2» и «Щит» в Прионежском районе и СНТ «Мотор» в Пряжинском районе. Улучшили связь в популярном у туристов заповеднике «Кивач». Ежегодно сюда приезжают тысячи путешественников, чтобы увидеть один из самых больших равнинных водопадов Европы.

Всего за 2021 год оператор провел работы в 29 населенных пунктах Карелии. В итоге 4G-интернет Tele2 стал доступен 94% жителей региона. Информацию о новых местах, где модернизировали качество связи Tele2, все желающие могут узнать на сайте оператора.

«Раньше в таких объемах мы в республике сеть не строили. Год для Tele2 в Карелии вышел плодотворным. Мы существенно улучшили связь в Петрозаводске, а также активно работали над инфраструктурой в районах. Смогли прийти даже в поселки, где до нас у людей не было никакого мобильного интернета. Теперь даже во время максимальной нагрузки на сеть наши клиенты могут работать и учиться онлайн, смотреть видео, слушать музыку, пользоваться соцсетями и делиться контентом на комфортных скоростях», — отметил директор петрозаводского филиала Tele2 Андрей Зыкин.

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