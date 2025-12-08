В 35 домах в Петрозаводске истекли сроки эксплуатации лифтов

В 35 домах Петрозаводска деньги на капремонт перевели со спецсчетов на счет Фонда капремонта.

Связано это с лифтами, срок эксплуатации которых в этих домах уже истек. Власти Карелии летом предупреждали о необходимости ремонтировать лифты. Также поясняли, что, если это сделано не будет, деньги, которые собирают собственники на спесчетах переведут на счет Фонда капремонта. Так и произошло. Об этом сообщил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов.

— 35 домов в Петрозаводске перевели со специальных счетов на счет Фонда капитального ремонта. 22 дома на Древлянке, 10 — на Кукковке, 2 — на Перевалке и 1 — на Октябрьском проспекте. Причина — истек 25-летний срок эксплуатации лифтов, владельцами специальных счетов мер по замене не принято, — уточнил Виктор Россыпнов.

Теперь Фонд будет организовывать работу по ремонту лифтов в этих домах, очередность — в зависимости от объема собранных средств. Полный список домов по ссылке.

Обратный переход на спецсчет будет возможен только после полного возмещения затрат Фонда на замену лифтового оборудования. В декабре такую же процедуру власти Карелии проведут в отношении нескольких домов в Костомукше, где также сроки замены лифтов истекли.

Напомним, в этом году должны поменять более 100 лифтов из 645 с истекшим сроком эксплуатации. На замену лифтов выделено пять лет до 2030 года. По данным Минстроя Карелии, замена одного лифта обходится в среднем в 3 млн рублей, предстоящие затраты - более 2 млрд рублей. На дома, которые собирают взносы на счете регионального оператора, приходится 261 лифт, их замену Фонд капитального ремонта завершит до конца 2028 года.