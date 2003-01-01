В 35 социальных учреждениях Карелии выявлены нарушения в организации питания

С начала года Управление Роспотребнадзора Карелии проверило 105 организаций, где оказывают услуги по питанию.
Нарушения обязательных требований выявлены в 35 объектах, рассказали в ведомстве.
Так, в некоторых образовательных учреждениях не было ведомости контроля за рационом питания воспитанников и учащихся (т.е. не оценивалось фактическое потребление пищевой продукции, поступающей с ней витаминов, микроэлементов, питательных веществ).
— Кроме того, установлены факты несоответствия имеющихся примерных меню установленным требованиям, фактического рациона утвержденному примерному меню, невыполнение натуральных норм, — рассказали в ведомстве.
В ходе проверок пищеблоков медицинских организаций выявлены факты несвоевременного проведения ремонтов - внутренняя отделка помещений не соответствовала санитарным правилам, не было контроля за соблюдением условий хранения пищевой продукции, нарушение сроков прохождения гигиенической аттестации персоналом пищеблока, отсутствие производственного лабораторного контроля за качеством и безопасностью изготавливаемых на пищеблоке блюд.
По результатам проведенных мероприятий выданы предписания об устранении нарушений. Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде 4 предупреждений и 24 штрафов на общую сумму 475 тысяч рублей.
Ранее в Карелии выявили нарушения в организации школьного питания.