На 38 карельских железнодорожных переездах улучшили условия видимости

Работы нацелены на обеспечение безопасности.

На Октябрьской Железной дороге завершили работы для улучшения видимости на 38 железнодорожных переездах Карелии. Среди них были: Петрозаводский, Прионежский, Суоярвский, Сортавальский, Беломорский, Сегежский и Кемский переезды.

Специалисты провели вырубку кустарников и покосили траву. Работы направлены на обеспечение безопасности движения и улучшение видимости для машинистов поездов и водителей автотранспорта на подъездах к железной дороге.