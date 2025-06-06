В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов

Сотрудницу Минтуризма Абхазии освободили от должности после критики туристов из России.

В Абхазии освободили от должности главу отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Кристину Лакербая после высказывания о российских туристах. Об этом заявил глава ведомства Астамур Логуа на встрече с главой республики Бадрой Гунбой, сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале.

«Считаю непозволительным подобного рода высказывания в адрес гостей. Многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех, кто пожелает отдохнуть в нашей стране, ознакомиться с древней историей, насладиться ее красотами, особенно с дружественной нам России. Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку. Уверен, что любовь к нашей стране миллионов людей, которые ежегодно проводят свой отпуск в Абхазии, не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников», — отметил Бадра Гунба.

Ранее Кристина Лакербая, работающая представителем структуры, заявила, что приезжие, которые питаются дошираками и не вылезают из отелей, для Абхазии не выгодны. После этого многие отдыхающие из России стали призывать к бойкоту черноморского курорта и отменять поездки.

Министр туризма на встрече с президентом сообщил о том, что чиновницу освободили от занимаемой должности.

Добавим, что 30 мая на пресс-конференции Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Абхазия заняла второе место в наиболее популярных у россиян зарубежных стран для отдыха летом 2025 года. По данным АТОР, в страну запланировано 1,1 млн поездок россиян, что составляет прирост в 7% за год.

Ранее редактор «Столицы» рассказал о своей поездке в Абхазию и поделился опытом с теми, кто собирается провести там свой отпуск.