здоровье работа экология
реклама на сайте
Карельское приложение для сбора ягод будут использовать во всей России
06.06.2025 18:00
Во втором доме ЖК «Флотилия» завершаются монолитные работы
Сегодня 12:45

В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов

Новости. Общество
17:50, 23 Июня 2025
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Сотрудницу Минтуризма Абхазии освободили от должности после критики туристов из России.

В Абхазии освободили от должности главу отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Кристину Лакербая после высказывания о российских туристах. Об этом заявил глава ведомства Астамур Логуа на встрече с главой республики Бадрой Гунбой, сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале.

«Считаю непозволительным подобного рода высказывания в адрес гостей. Многонациональный народ Абхазии с радостью принимает всех, кто пожелает отдохнуть в нашей стране, ознакомиться с древней историей, насладиться ее красотами, особенно с дружественной нам России. Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку. Уверен, что любовь к нашей стране миллионов людей, которые ежегодно проводят свой отпуск в Абхазии, не будет омрачена этими необдуманными словами чиновников», — отметил Бадра Гунба.

Ранее Кристина Лакербая, работающая представителем структуры, заявила, что приезжие, которые питаются дошираками и не вылезают из отелей, для Абхазии не выгодны. После этого многие отдыхающие из России стали призывать к бойкоту черноморского курорта и отменять поездки.

Министр туризма на встрече с президентом сообщил о том, что чиновницу освободили от занимаемой должности.

Добавим, что 30 мая на пресс-конференции Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Абхазия заняла второе место в наиболее популярных у россиян зарубежных стран для отдыха летом 2025 года. По данным АТОР, в страну запланировано 1,1 млн поездок россиян, что составляет прирост в 7% за год.

Ранее редактор «Столицы» рассказал о своей поездке в Абхазию и поделился опытом с теми, кто собирается провести там свой отпуск.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2025, 11:20
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
17.06.2025, 20:15
В МВД рассказали, как быстрее получить заграничный паспорт
16.06.2025, 16:50
Пляжи закрыты, часть дорог затопило: в Сочи ливни и ураганный ветер
17.06.2025, 09:30
Синоптики рассказали, когда в Карелию вернется жара
16.06.2025, 17:15
Последний аккорд над Онего: как завершился юбилейный двадцатый фестиваль «Воздух Карелии»
16.06.2025, 17:00
В Карелии 17 июня температура опустится до +1°С

Аналитика

Сегодня 10:40
Тема недели
Вакцин нет? Что происходит в Карелии с прививками от опасных заболеваний
Республиканский Минздрав не получает достаточного финансирования, а поставщики вакцин не успевают выполнять заявки. «Столица на Онего» разбиралась с ситуацией с прививками — что правда, а что слухи.
И никакого мазута. Как недорого съездить в Абхазию всей семьей и что там посмотреть
21.06.2025 17:25
Спасут ли молочные реки от долгов? В Олонце обсудили ситуацию на ОМК
12.06.2025 18:35
Лариса Подсадник: «Карельские выпускники отлично справились с ЕГЭ по математике. Мы гордимся!»
11.06.2025 23:00
Строим для детей!
06.06.2025 15:08
Вся аналитика

Медиа

Сразу несколько выставок собак прошли в Петрозаводске
Сегодня 12:58
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение