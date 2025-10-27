В Петрозаводске начинает действовать запрет на стоянку возле Онежской набережной

Завтра, 28 октября, в центре карельской столицы изменится схема движения автотранспорта.

Завтра, 28 октября, на участке проспекта Ленина от проспекта Набережного до улицы Пушкинской в Петрозаводске начинает действовать запрет на стоянку автомобильного транспорта, напомнили в администрации карельской столицы.

Ограничения будут действовать с 21:00 до 06:00.

— Нововведение призвано обеспечить тишину в ночное время, — пояснили в мэрии.

Ранее мы писали, что 3 и 4 ноября на площади Кирова и проспекте Карла Маркса в столице Карелии изменится схема движения транспорта и пешеходов. Как рассказали власти города, временные неудобства будут связаны с проведением праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства.