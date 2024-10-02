В администрации Петрозаводска обсудят деятельность фонда территориального развития

Петрозаводчане смогут присоединиться к открытому планерному совещанию.

21 октября в 10:00 в Администрации Петрозаводска состоится открытое планерное совещание, посвященное деятельности Фонда территориального развития «Карьяла». С докладом о проделанной работе выступит руководитель фонда Любовь Кулакова. Об этом сообщили на странице администрации.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна по ссылке. Желающие могут присоединиться к обсуждению и задать интересующие вопросы.

Сотрудники администрации сообщили, что продолжительность совещания — 1 час, и попросили участников быть пунктуальными. Лица, опоздавшие на совещание, не будут допущены.