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В мэрии Петрозаводска рассказали, почему не будут обустраивать тротуар на Казарменном мосту

Новости. Благоустройство
15:30, 30 Мая 2025
фото: © Дмитрий Беленихин

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При детальном осмотре участка стало понятно, что провести работы невозможно.

Администрация города, действительно, рассматривала возможность обустройства пешеходной дорожки по Казарменному мосту в районе улицы Федосовой. Однако при осмотре участка дороги совместно с представителями Минтранса установлено, что данные работы возможно выполнить только в рамках  реконструкции мостового сооружения, сообщили на запрос «Столицы на Онего» в мэрии.

Напомним, обустроить тротуар на свежей дороге администрация решила в мае. Чиновники поняли, что после благоустройства новых скверов с пешеходными дорожками вышла нестыковка с существующим Казарменным мостом. На нем тротуар предусмотрен не был. Поэтому власти города решили исправить ошибку и сделать-таки тротуар.

Эту идею раскритиковал активист и фотограф Дмитрий Беленихин. Под его постом собралось множество комментариев горожан. Они возмущались, что дорогу при строительстве тротуара придется сузить. В итоге власти и сами решили, что это не вариант.

«В связи с этим для комфортного прохода людей принято решение о выполнении понижения тротуара с четной стороны ул. Федосовой для возможности перехода людей на другую сторону дороги. Также совместно с ГИБДД рассматривается возможность устройства в этом месте пешеходного перехода или искусственных неровностей», — отметили чиновники.

Как итог: на свежей дороге пришлось латать участок. О чем вновь написал Дмитрий Беленихин.  

Продолжим следить за тем, как чиновники исправляют допущенную ошибку.

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