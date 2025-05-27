В мэрии Петрозаводска рассказали, почему не будут обустраивать тротуар на Казарменном мосту

При детальном осмотре участка стало понятно, что провести работы невозможно.

Администрация города, действительно, рассматривала возможность обустройства пешеходной дорожки по Казарменному мосту в районе улицы Федосовой. Однако при осмотре участка дороги совместно с представителями Минтранса установлено, что данные работы возможно выполнить только в рамках реконструкции мостового сооружения, сообщили на запрос «Столицы на Онего» в мэрии.

Напомним, обустроить тротуар на свежей дороге администрация решила в мае. Чиновники поняли, что после благоустройства новых скверов с пешеходными дорожками вышла нестыковка с существующим Казарменным мостом. На нем тротуар предусмотрен не был. Поэтому власти города решили исправить ошибку и сделать-таки тротуар.

Эту идею раскритиковал активист и фотограф Дмитрий Беленихин. Под его постом собралось множество комментариев горожан. Они возмущались, что дорогу при строительстве тротуара придется сузить. В итоге власти и сами решили, что это не вариант.

«В связи с этим для комфортного прохода людей принято решение о выполнении понижения тротуара с четной стороны ул. Федосовой для возможности перехода людей на другую сторону дороги. Также совместно с ГИБДД рассматривается возможность устройства в этом месте пешеходного перехода или искусственных неровностей», — отметили чиновники.

Как итог: на свежей дороге пришлось латать участок. О чем вновь написал Дмитрий Беленихин.

Продолжим следить за тем, как чиновники исправляют допущенную ошибку.