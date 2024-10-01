В администрации Петрозаводска разъяснили порядок признания транспорта бесхозным

В 2022 году в карельской столице вступил в силу запрет на хранение брошенных и разукомплектованных автомобилей.

Администрация карельской столицы продолжает бороться с бесхозными автомобилями, сообщили в паблике мэрии.

Очередное заседание комиссии, на котором рассмотрели материалы в отношении 16 транспортных средств, прошло в середине сентября. Эти автомобили признали брошенными и разукомплектованными.

Всего комиссия приняла соответствующие решения в отношении 175 транспортных средств, большая часть из которых уже убрана.



Как напомнили в источнике, в 2022 году в Петрозаводске вступил в силу запрет на хранение брошенных и разукомплектованных автомобилей. Администрация города создала специальную комиссию, в которую входят представители комитетов ЖКХ и экономического развития, УМВД Петрозаводска и депутаты Петросовета.



Порядок и информация о транспортных средствах, в отношении которых приняты решения о признании их брошенными и (или) разукомплектованными, внесены в реестры. Они размещены на официальном сайте городской администрации.

Сообщить о таком транспорте жители могут на электронную почту: sekretarumk@petrozavodsk-mo.ru. В письме нужно обязательно указать адрес, марку, госномер или vin (если есть возможность), а также фотографии расположения и любую информацию, которая поможет установить владельца или того, кто пользуется машиной, отметили в сообществе.