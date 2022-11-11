В администрацию района Карелии ищут стрессоустойчивого сотрудника для мобилизационной работы

Администрация Кемского района ищет специалиста по военно-мобилизационной работе.
Ведущего специалиста отдела по военно-мобилизационной работе приглашают в администрацию Кемского района, сообщается в официальном паблике местных властей.
От кандидата требуется диплом о высшем образовании, знание соответствующего федерального и регионального законодательства, умение работы с правовыми актами и справочно-правовыми системами, стрессоустойчивость и коммуникабельность.
Новому сотруднику обещают компенсировать ненормированный рабочий день дополнительным отпуском и платить стабильную зарплату.
Резюме можно отправить по электронной почте admikem@mail.ru или принести лично в администрацию в кабинет №25. Дополнительную информацию о вакансии можно получить по телефону 8-964-317-8006 в рабочие часы.
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