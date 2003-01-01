В аэропорту «Петрозаводск» вырастет стоимость парковки

Парковка на территории авиагавани станет значительно дороже.
С 1 ноября 2025 года стоимость парковки на территории аэропорта «Петрозаводск» станет выше, сообщили в группе авиагавани.
Бесплатная стоянка автомобилей будет разрешена в течение первых 15 минут. Цена парковки с 15 минут до одного часа составит 100 рублей, с 15 минут до двух часов — 200 рублей (сейчас — 150 рублей), с 15 минут до трёх часов — 300 рублей (в настоящее время — 200 рублей), а плата за суточную стоянку вырастет до 400 рублей (ранее она достигала 300 рублей).
— Для инвалидов первой/второй/третьей группы, ветеранов Великой Отечественной войны, Героев РФ/СССР/ Социалистического Труда, кавалеров Ордена Славы и Ордена Трудовой Славы третьей степени при предъявлении удостоверения парковка бесплатна, — добавили в организации.