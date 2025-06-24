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В водном вокзале Петрозаводска обнаружили бесхозные бытовки неизвестного происхождения 

Новости. Общество
16:15, 10 Июля 2025
фото: © Аэропорт «Петрозаводск»

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Владельцев объектов ищут по всей Карелии.

На территории водного вокзала Петрозаводска обнаружили две таинственные постройки, владельцев которых не удалось отыскать никому из сотрудников авиагавани.

Сейчас руководство учреждения пытается установить личности собственников симпатичных бытовок серого и бело-голубого цвета.

— В случае, если кто-либо располагает информацией о том, кому принадлежит данное имущество — просим сообщить нам об этом по адресу электронной почты, — написали в учреждении.

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