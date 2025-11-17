В аэропорту Пулково могут начать тестировать беспилотную технику

В работу петербургской авиагавани планируют внедрить беспилотную наземную технику.
Петербургский аэропорт Пулково может стать пилотным полигоном для тестирования беспилотной наземной техники, сообщили в Минтрансе России.
— Накануне замминистра транспорта Владимир Потешкин посетил тестовый полигон «Когнетив», где увидел в работе беспилотный тягач. Эта техника в перспективе будет использоваться для буксировки багажных тележек, — рассказали там.
Отмечается, что внедрение «умной техники» позволит оптимизировать процессы и повысить безопасность работы аэропорта. В дальнейшем её планируют использовать и в других авиагаванях России.
Ранее мы писали, что в 2026 года Пулково станет первым в стране аэропортом, где будет введена система биометрической идентификации.