В аэропорту Пулково введут биометрическую идентификацию

Аэропорт Санкт-Петербурга станет первым в стране, где введут систему биометрической идентификации.

В следующем, 2026 году, в петербургском аэропорту Пулково будет запущена система биометрической идентификации в качестве пилотного проекта. После опыт перенесут на другие аэропорты, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Андрей Никитин. Его слова цитирует ТАСС.

- Первым станет аэропорт Пулково, где планируется запуск системы биометрической идентификации в 2026 году. Это будет пилотный проект для всей экосистемы: от покупки билета и регистрации до прохождения досмотра и посадки в самолет по биометрии, - сказал министр.

Никитин при этом отметил, что не будет удивлен появлением в будущем передовых решений а региональных аэропортах.