В аэропорту Пулково задержали пассажира с марихуаной

Вместо отдыха в Турции петербуржца ждет расследование уголовного дела.
25 июня в петербургском аэропорту Пулково полиция задержала 40-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.
Мужчина собирался улететь в Анталью. При досмотре багажа у него у него нашли сверток с зеленым растительным веществом и курительную трубку. Экспертиза подтвердила, что это была марихуана массой 1,34 грамма.
Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за попытку контрабанды наркотиков. Сейчас ему назначили подписку о невыезде.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание