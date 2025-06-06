В аэропорту Пулково задержали пассажира с марихуаной

Вместо отдыха в Турции петербуржца ждет расследование уголовного дела.

25 июня в петербургском аэропорту Пулково полиция задержала 40-летнего местного жителя с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Мужчина собирался улететь в Анталью. При досмотре багажа у него у него нашли сверток с зеленым растительным веществом и курительную трубку. Экспертиза подтвердила, что это была марихуана массой 1,34 грамма.

Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело за попытку контрабанды наркотиков. Сейчас ему назначили подписку о невыезде.