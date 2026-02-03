В Афганистане откроют кафедру пророческой медицины

Власти страны планируют начать развивать новую «научную» базу, основой для которой станут рекомендации пророка Мухаммеда.
В Кабульском университете медицинских наук имени Абу Али ибн Сины появится кафедра пророческой медицины, сообщает РБК со ссылкой на данные Министерства высшего образования Афганистана.
Как пишет издание ArianaNews, новое направление будет играть «жизненно важную роль» в развитии системы здравоохранения и подготовке квалифицированных медработников по всей стране.
Известно, что пророческая медицина представляет собой сборник советов по лечению болезней и гигиене, основанный на опыте и высказываниях (хадисах) пророка Мухаммеда. Помимо физических методов воздействия, она включает в себя духовные практики — молитвы и чтение Корана.
К пророческой медицине относится, например, процедура кровопускания (хиджама) с использованием пиявок и банок, которая, согласно религиозным представлениям, помогает избавляться от «застойной крови» в организме. В систему пророка также входит лечение целебными травами и другими средствами, среди которых особой популярностью пользуются мед, оливковое масло, черный тмин, чеснок, имбирь, алоэ и сенна.
Авторами руководств по пророческой медицине были не врачи, а улемы (ученые-богословы). Так, в XVI веке признанный знаток мусульманских наук Джелалэддин Абдрахман Ас-Суйути создал одну из самых популярных книг о советах Мухаммеда по исцелению болезней — «Тибб ан-Наби» («Медицина пророка»).