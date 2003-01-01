В Алтайском крае малолетний стрелок случайно убил девочку из пневматического ружья

Подросток целился в забор, однако снаряд отрикошетил и попал в стоявшую рядом девочку.
В селе Староглушенка Алтайского края подросток случайно убил 11-летнюю девочку, сообщили в Следственном комитете по региону.
— На приусадебном участке 13-летний мальчик произвел выстрел из пневматического ружья в забор. Рикошетом снаряд попал в шею недалеко стоящей 11-летней девочки. От полученной травмы несовершеннолетняя скончалась в машине скорой медицинской помощи, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.