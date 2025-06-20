В Анапе к водолазам из Карелии подплыл дельфин

Специалисты Специализированной пожарно-спасательной части МЧС республики помогают в сборе нефтепродуктов в Керченском заливе.

Видео опубликовали в телеграм-канале МЧС Карелии.

Думаем, что это добрый жест от морских обитателей. Согласно приметам, увидеть дельфина в море — хороший знак для мужчин, означающий успешное владение профессией. В наших специалистах мы нисколько не сомневаемся и благодарим за службу!

Ранее мы рассказывали, что старший инструктор водолазной службы СПСЧ Карелии Роман Цапов и водолазы Максим Новожилов и Евгений Юшко выехали в Анапу. Специалисты сменят первую группу, которая отправилась в Анапу месяц назад.

Фото: https://vk.com/10mchs