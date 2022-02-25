В аптеках Финляндии раскупили все лекарства от радиации

Беспокойство заставило финнов раскупить йодные таблетки.

Во многих аптеках Финляндии закончились йодные таблетки. Беспокойство заставило финнов готовиться к худшему. Об этом пишет агентство Yle.

Йодные таблетки предназначены для использования в кризисной ситуации, например, при выпадении радиоактивных осадков. Специалисты напоминают, что таблетки не следует принимать самостоятельно в качестве меры предосторожности, а только по указанию властей.

«В таком случае важно принимать его. Если отложить прием на три-четыре часа, защитный эффект составит всего 50%», — напомнил фармацевт Пиа Куккохови.

Йодные таблетки защищают щитовидную железу в случае внезапной ядерной аварии. Они всегда должны быть под рукой дома.

Фармацевт Ээро Суйхко советует искать аптеки, где еще есть йод. Другой вариант — дождаться поступления следующей партии.

Не стоит чрезмерно закупаться йодом. Суйхко напоминает, что в упаковке с десятью таблетками содержится достаточно йода для десяти взрослых.