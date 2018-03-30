В армию призовут три тысячи человек, не служивших по состоянию здоровья

Минобороны рассчитывает призвать в армию около трех тысяч человек, не сумевших пройти срочную военную службу по состоянию здоровья, рассказал временно исполняющий обязанности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский в интервью газете "Красная звезда".

Ранее закон не позволял принимать на военную службу тех, кого освободили от нее по состоянию здоровья, даже если они поправили свое физическое состояние и хотели служить.

Бурдинский напомнил, что в конце прошлого года президент подписал федеральный закон, в соответствии с которым эти люди могут быть призваны в армию по достижении 27 лет и после медицинского освидетельствования.

"Мы прогнозируем, что около трех тысяч таких молодых людей смогут исполнить свой воинский долг", — сказал Бурдинский.

Всего в этом году призыву подлежат 128 тысяч человек — на 10 процентов меньше, чем в прошлом. По словам Бурдинского, такое снижение числа призывников связано с увеличением количества военнослужащих по контракту.

Весенний призыв стартует 1 апреля и продлится до 15 июля, пишет РИА Новости.