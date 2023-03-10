Против задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене.

В Астраханской области задержан житель Петрозаводска, собиравшийся вступить в вооруженные формирования Украины. Как сообщил телеканал «Звезда» со ссылкой на региональное управление ФСБ, мужчина 1989 года рождения рассчитывал перебраться на украинскую территорию через Казахстан. Его задержали у пункта пропуска «Караузек».

По данным следствия, житель карельской столицы приобрел медикаменты и амуницию, а также установил контакты с людьми, которые были готовы помочь ему добраться до Украины. Против мужчины возбуждено уголовное дело по факту приготовления к государственной измене.