В АТОР опровергли информацию об ограничениях для владельцев виз в Италию

Ограничения для владельцев виз в Италию возможны лишь в одном случае, рассказали в Ассоциации туроператоров России.
Информация о том, что Италия якобы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС, не соответствует действительности. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
— Речь идет о якобы новых ограничениях от Италии, которая будто бы ставит в визы россиянам пометки о запрете на въезд в семь стран ЕС — Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву, включая даже транзит. Однако эта информация не соответствует действительности, — говорится в сообщении.
Ранее о том, что Италия якобы запрещает россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы, сообщил Telegram-канал Shot. Вице-президент АТОР Артур Мурадян уточнил, что перечисленные страны не вводили ограничений для россиян — обладателей действующих биометрических паспортов. Соответствующие запреты есть, но они касаются исключительно граждан, путешествующих по паспортам старого образца с пятилетним сроком действия, пишет ТАСС.
— И это давно не новость. Например, Латвия прекратила их признавать с 15 июля 2025 года, а Франция — с 14 апреля 2025 года, — объяснил он.Эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов подчеркнул, что консульство Италии не закрывает въезд в принципе, а лишь при выдаче шенгенской визы в пятилетний паспорт оно обязательно ставит отметку, в какие именно страны Шенгенской зоны владельца такого документа могут не пропустить.
Поэтому в АТОР рекомендуют туристам оформить биометрический загранпаспорт. По данным организации визовые центры Италии в России работают в штатном режиме и принимают документы как по биометрическим, так и по небиометрическим паспортам. Срок рассмотрения заявлений в среднем составляет около двух месяцев.