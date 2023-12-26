В аварии на пешеходном переходе в Петрозаводске пострадала двухлетняя девочка

В ГИБДД Петрозаводска сообщили подробности аварии с участием двух пешеходов на Ключевой.

Авария с участием пешеходов произошла в Петрозаводске в среду, 27 декабря. В 17.39 на пересечении улиц Антонова и Корабелов.

Как уточнили в Госавтоинспекции, женщину с ребенком. Переходивших улицу по нерегулируемому пешеходному переходу сбил автомобиль BYD, за рулем которого находился 76-летний водитель.

В результате аварии травмы получила двухлетняя девочка, ей было назначено лечение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Напомним, ранее появилось видео аварии, где автомобиль сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе.