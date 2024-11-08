В аварии под Петрозаводском погиб человек

Смертельное ДТП произошло в поселке Бесовец вечером 9 ноября.

Как сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии, 9 ноября в 21.40 в ведомство поступило сообщение о ДТП в поселке Бесовец по адресу: улица Верхняя, у дома № 36А.

В данный момент на месте работают три единицы техники и 11 человек, из них от МЧС республики — две единицы техники и семь человек.

В результате аварии погиб человек, еще трое пострадали.



В источнике рассказали, что один из пострадавших оказался зажат в машине. Спасатели проводят работы по его освобождению из авто.