В аварии с микроавтобусом на Чапаева в Петрозаводске пострадали три человека

Стали известны подробности сегодняшней резонансной аварии на улице Чапаева.

Сегодня, 11 ноября, в 15:21 на улице Чапаева в Петрозаводске белый микроавтобус, двигавшийся в сторону центра, на скорости врезался в легковой автомобиль. Произошедшее зафиксировали городские камеры видеонаблюдения.

В ГАИ Карелии рассказали подробности ДТП. По предварительной информации, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем Ford. Оба автомобиля опрокинулись. За рулем второй иномарки находилась 48-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали оба водителя и 37-летняя пассажир Mercedes.

