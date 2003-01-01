В аварии в Прионежском районе пострадали четыре человека

Автомобиль слетел в кювет из-за чего и пострадали пассажиры и водитель.

16 августа на дороге в Прионежском районе в 14:00 четыре человека пострадали в аварии, двое из них несовершеннолетние, об этом сообщили в Госавтоинспекции.

— Водитель Renault Logan, двигаясь со стороны Заозерья в сторону Суйсарь, при прохождении левого поворота допустила занос и съезд в правый кювет, — подчеркнули в ведомстве.

В результате ДТП пострадали 47-летняя водитель и трое пассажиров иномарки: 67-летняя женщина и двое несовершеннолетних в возрасте 9 и 15 лет.