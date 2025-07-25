В аварии в Пряжинском районе пострадали два ребенка

Взрослые отказались от госпитализации.

Сегодня, 25 июля, между поселком Эссойла и деревней Алекка в 18:53 на автодороге «Петрозаводск-Суоярви» четыре человека пострадали в ДТП, двое из них — дети. В Госкомитете по безопасности рассказали, что автомобили столкнулись, двигаясь в одном направлении.

В 19:00 на место аварии приехали сотрудники местного дежурного караула. Они осмотрели место происшествия и отключили АКБ. Разлива топлива они не обнаружили. Детей госпитализировали в ДРБ Петрозаводска, взрослые отказались от госпитализации.