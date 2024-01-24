В страшной аварии в Пряжинском районе тяжелые травмы получили дети

В автомобиле Volvo ехала семья — отец за рулем, мать и двое детей на пассажирских креслах.

В аварии 24 января около 20.00 на трассе Кола вблизи поселка Матросы в Пряжинском районе в результате столкновения погибли 4 человека, находившиеся во внедорожнике Great Wall. В автомобиле Volvo находились 4 человека, они получили травмы.

Как пишет «МК в Карелии», ссылаясь на собственные источники, в автомобиле Volvo ехала семья — отец за рулем, мать и двое детей на пассажирских креслах.

Глава семейства от госпитализации отказался, медики оказали ему разовую помощь на месте. 31-летнюю женщину увезли в БСМП, а 13-летнюю девочку и 9-летнего мальчика — в Детскую республиканскую больницу. Дети получили тяжелые травмы.

Прокуратура Карелии взяла на контроль расследование смертельного ДТП.

На место аварии выезжали прокурор республики Дмитрий Харченков, его заместитель Дмитрий Гаррес и прокурор Пряжинского района Константин Лебединский.