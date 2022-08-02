В аварии в центре Петрозаводска пострадал 17-летний мотоциклист

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали подробности аварии на лице Куйбышева.
Авария с участием мотоцикла и кроссовера Skoda Yeti произошла в Петрозаводске, на улице Куйбышева сегодня, в 10.07. От удара мотоциклиста отбросило на угол перекрестка.
В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии. Водителю мотоцикла, как выяснилось, было 17 лет.
В результате ДТП мотоциклисту потребовалась помощь медиков. Обстоятельства аварии выясняются.
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