В аварии в центре Петрозаводска пострадал 17-летний мотоциклист

фото: кадр из видео с камер видеонаблюдения

В Госавтоинспекции карельской столицы рассказали подробности аварии на лице Куйбышева.

Авария с участием мотоцикла и кроссовера Skoda Yeti произошла в Петрозаводске, на улице Куйбышева сегодня, в 10.07. От удара мотоциклиста отбросило на угол перекрестка.

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали подробности аварии. Водителю мотоцикла, как выяснилось, было 17 лет.

В результате ДТП мотоциклисту потребовалась помощь медиков. Обстоятельства аварии выясняются.