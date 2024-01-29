В авариии в одном из районов Петрозаводска 19-летний юноша получил телесные повреждения

Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска, 30 января в 15.00 в районе дома № 22/1 по улице Древлянка водитель автомобиля «Лада Гранта», 29-летний мужчина, совершил наезд на пешехода. Пострадавший переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому переходу.

В результате аварии 19-летний пешеход получил телесные повреждения. Ему было назначено амбулаторное лечение, рассказали в источнике.

Напомним, ранее в карельской столице сбили переходившую в неположенном месте дорогу пенсионерку.